Illya Soffer: 'We zijn allemaal patiënt'

Bestuurders hebben het vaak over 'de patiënt' of 'de cliënt' alsof het over iemand anders gaat. Ze moeten vaker zelf op die plek gaan staan.

Dit zegt Illya Soffer, directeur van Ieder(in) in een interview op het Skipr-congres Dienen of dicteren van 12 december. Ze dringt erop aan dat bestuurders zichzelf niet langer opknippen. "Iedereen is patiënt of kan dat worden."

Knellend gesprek

"Als het gaat over leiderschap in de zorg, zie je al te vaak dat mensen dat knellende gesprek alleen maar thuis aangaan, bijvoorbeeld op verjaardagsfeestjes. Ik pleit ervoor om dat knellende gesprek over de pijn en de irritatie die je voelt als je vastloopt in het systeem omdat je goede zorg wilt leveren volgens je eigen norm ook in de organisatie te voeren.

Leiderschap in de zorg heeft volgens Soffer een hele belangrijke morele component: "Vraag je steeds af of je het juiste doet voor de patiënt of cliënt en dus ook voor jezelf in die positie."

