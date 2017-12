Diana Monissen: "Wij worden wereldwijd de beste'

Het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie moet niet alleen in Nederland, maar in de hele wereld een grote rol gaan spelen.

Dit zegt Diana Monissen, voorzitter van de raad van bestuur van het centrum, tijdens een interview op het Skipr-congres Dienen of dicteren. "We willen niet alleen van nationale, maar ook van internationale betekenis worden."

Het gaat dan om de zorg voor kinderen met kanker, maar ook om het onderzoek. Er is nu volgens haar maar één vergelijkbaar instituut in de wereld, het St. Jude Childerens Research Hospital in Memphis. "Die doen het erg goed, maar wij worden beter, wij worden nummer 1 in de wereld."

Op dit moment wordt er keihard gewerkt om het centrum in te richten voor de opening op 18 mei 2018. Monissen: "Dat vraagt een hele andere manier van leidinggeven dan een lopende organisatie aan de gang houden, zoals ik dat bij De Friesland deed."

