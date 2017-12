Albert Arp heeft bezieling uit zorg gemist

Nergens werken zoveel mensen met bezieling en betrokkenheid als in de zorg. Dit zegt Albert Arp, CEO van de Jaarbeurs, in een interview tijdens het Skipr-congres Dienen of dicteren.

Arp was een aantal jaar voorzitter van de raad van bestuur van Ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk voor hij de overstap naar de Jaarbeurs maakte. Arp: "Die bezieling miste ik de eerste tijd echt."

Zijn hart blijft naar de zorg trekken, vandaar dat Arp het afgelopen jaar een aantal nevenfuncties in de zorg aanvaardde. Hij is nu bijvoorbeeld lid van de raad van commissarissen van VGZ. Mede door deze functie maakt hij in 2018 zijn comeback in de Skipr 99.

