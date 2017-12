Man die arts vastbond en bedreigde nog zoek

De man die donderdagmiddag een arts van een Rotterdamse kliniek vastbond en met een vuurwapen bedreigde, is nog voortvluchtig. Politiemensen zijn naar hem op zoek door getuigen te horen, sporenonderzoek te doen en bijvoorbeeld te kijken of er camerabeelden van hem zijn, schetst een woordvoerster van de politie.

"We zijn zeker naar hem op zoek, het is wel iemand die met een vuurwapen rondloopt. Maar je moet je niet zo voor je zien dat we met zaklantaarns heel Kralingen afzoeken." Zo'n grootscheepse zoekactie heeft op dit moment weinig zin, aangezien eerst duidelijk moet worden wie de dader is.



De arts die slachtoffer werd van het geweld gaf 's middags in een eerste gesprek met de politie aan de man niet te kennen. Wat hem bewoog is dan ook volstrekt onduidelijk. De zogeheten Xpert Clinic waar het incident gebeurde is gespecialiseerd in hand- en polszorg. (ANP)