Aedifica koopt verpleeghuis in Maarssen

Aedifica Nederland, een dochteronderneming van het Belgische Aedifica, heeft het verpleeghuis De Merenhoef in Maarssen gekocht. Na een grondige renovatie verhuurt Aedifica het gebouw aan de huidige uitbater, Stichting Leger de Heils Welzijns- en Gezondheidszorg.

Het verpleeghuis zal na de renovatie capaciteit hebben van 75 eenheden. Naar verwachting zal de renovatie in de loop van het derde kwartaal van 2019 worden voltooid.



Het renovatieproject is ontwikkeld en zal gerealiseerd worden door Koolstof Vastgoed BV uit Woerden. De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg is als non-profit organisatie actief in de seniorenzorgsector en heeft momenteel 256 vestigingen. Aedifica heeft met de stichting een huurovereenkomst gesloten voor vijftien jaar.