Terwille betaalt eigen risico cliënten met laag inkomen

Terwille Verslavingszorg gaat het eigen risico betalen van cliënten die moeten rondkomen van het sociaal minimum. Met dit initiatief wil de ggz-instelling verslavingszorg bieden zonder uitsluiting.

Tien procent van de Nederlanders mijdt zorg om financiële redenen, blijkt uit onderzoek van TNO NIPO. “Ook mensen die weinig te besteden hebben, hebben recht op behandeling,” zegt Erik de Vos, directeur van Terwille.

Terwille heeft verschillende herstelprogramma’s voor mensen die te maken hebben met verslaving of prostitutie. Een groot deel van de behandelzorg wordt gefinancierd door de zorgverzekeraars, met het bijbehorende eigen risico van 385 euro. De actie van Terwille start per 1 januari 2018 en geldt voor alle zorgtrajecten die onder de zorgverzekeringswet vallen en in 2018 bij Terwille gestart worden.

Eerder kondigde ook de ambulante verslavingszorginstelling Trubendorffer aan het eigen risico voor zijn rekening te nemen voor mensen met een laag inkomen. De gemeente Amsterdam komt jonge ggz-cliënten tegemoet door het eigen risico voor deze groep te betalen.