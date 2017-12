Thebe benoemt nieuw lid raad van bestuur

Femke-Fleur Lamkamp is per 1 januari 2018 aangesteld als nieuw lid van de raad van bestuur van Thebe. Zij volgt hiermee Rob Stam op, die in oktober afscheid nam. Met de komst van Femke-Fleur is de raad van bestuur van Thebe, naast Marijke Megens en Luc Kenter (bestuursvoorzitter), weer compleet.

Lamkamp heeft in haar loopbaan ruime ervaring opgedaan in de zorgsector, onder andere bij het Lucas Andreas Ziekenhuis in Amsterdam (nu OLVG West) en GGZ Delfland. Ook vervult zij verschillende toezichtfuncties in de gezondheidszorg. De laatste jaren heeft zij bestuurlijke ervaring opgedaan bij de Dierenbescherming.



Thebe is actief in Midden- en West-Brabant en biedt wijkverpleging (thuiszorg) en begeleiding bij mensen thuis. Daarnaast biedt Thebe complexe en gespecialiseerde (verpleeghuis)zorg in 23 verschillende woonzorgcentra in de regio.