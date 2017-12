Van Aartsen: geen vuurwerk bij ziekenhuizen

Waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen van Amsterdam wil volgend jaar in elk geval vuurwerkvrije zones rond zieken- en verzorgingshuizen in de hoofdstad. Dat zegt de eerste burger van de hoofdstad in een interview met De Telegraaf.

De Amsterdamse gemeenteraad heeft al ingestemd met een uitbreiding van vuurwerkvrije zones. "Amsterdam heeft nu alleen vuurwerkvrije zones rond dierverblijven. Dat moet je uitbreiden naar ziekenhuizen en verzorgingshuizen. Dat snappen mensen best", zegt Van Aartsen. Zogeheten ’no-pijlzones’ hebben volgens hem in Den Haag geleid tot een drastische vermindering van overlast en incidenten.

Bij een deel van de bevolking leeft het gevoel van 'even helemaal los'. Als het aan de burgemeester ligt, dringt de overheid die neiging terug door maatregelen te nemen.

Onlangs riep de Stichting Maatschappij en Veiligheid, waar Pieter van Vollenhoven voorzitter van is, om tijdens de jaarwisseling professionele vuurwerkshows te organiseren. De organisatie verwacht dat deze shows, in combinatie met vuurwerkvrije zones, tot minder schade en slachtoffers zullen leiden. Amsterdam organiseert een vuurwerkshow.

