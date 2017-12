Hemelbestormers: OZOverbindzorg, communicatie mét cliënt

De zorg wordt wel eens vergeleken met een mammoettanker die maar moeizaam de koers kan verleggen. Toch zijn er steeds meer kleine, lenige initiatieven die zich niet laten hinderen door klemmende regels en moeizame financiering. Skipr geeft deze Hemelbestormers als eindejaarsgeste de gelegenheid om zich kort te presenteren.

Cindy Hobert is oprichter/directeur van OZOverbindzorg:

"Alle (zorg)professionals hebben hetzelfde voor ogen: ze willen de patiënt, burger of cliënt centraal stellen in hun dienstverlening. Dat lukt ook steeds beter, maar nog niet als het gaat om communicatie. Informatie over de patiënt, burger of cliënt staat verbrokkeld over veel verschillende systemen: ECD, HIS, KIS, WMO, ZIS of AIS. Om die informatie te delen met de verschillende schakels in de zorgketen worden er veel telefoontjes gepleegd en brieven en beveiligde zorgmails gestuurd. De patiënt, burger of cliënt maakt van deze communicatie geen onderdeel uit.

Om dat gemis een beetje goed te maken, ontwikkelen zorgverleners in rap tempo een eigen patiënten-, burger- of cliëntenportaal. Ook investeren steeds meer partijen in een eigen oplossing voor beeldschermzorg. Ze denken daarmee in te spelen op behoeften van patiënten, cliënten en mantelzorgers, maar die ervaren hooguit dat de organisatie zichzelf centraal stelt. Wat hebben zij aan vier of vijf verschillende patiëntportalen?

OZOverbindzorg wil het omdraaien en de patiënt, burger of cliënt en zijn mantelzorger écht centraal stellen door hem of haar bij alle communicatie te betrekken. OZOverbindzorg is een platform voor communicatie die nu vaak nog via zorgmail, brief en telefoon verloopt. Het is dus geen digitaal patiënten-, burger- of cliëntendossier, maar een instrument om informatie tussen verschillende schakels in de zorgketen uit te wisselen."

Waarom wordt de zorg beter van dit initiatief?

"Iedereen is veel beter op de hoogte van wat er speelt. Het netwerk rondom kwetsbare personen is in beeld. Opschaling van zorg wordt uitgesteld. Door signalen in een vroeg stadium op te pakken kan er preventief gewerkt worden. Opnames in de tweede lijn worden voorkomen.

Uit onderzoek is gebleken dat 80 procent van de mensen op de huisartsenpost voor geruststelling komt, met OZOverbindzorg doe je dat in een veel eerder stadium door client/mantelzorger en zorgverleners samen te laten werken/communiceren in OZOverbindzorg.

Andere initiatieven in de zorg kunnen eenvoudig gekoppeld worden aan OZOverbindzorg, een mooi voorbeeld hiervan is beeldbellen."

Op welk probleem in de zorg is dit initiatief een antwoord?

"Communicatie mét cliënt en mantelzorger! Client in de regie, geen eigenaarschap bij een (zorg)partij in het veld!! Voor alle doelgroepen geschikt."



Wat is tot op heden de meest markante ervaring rond dit initiatief, positief dan wel negatief?

"Een mantelzorger die na het overlijden van haar man ons komt bedanken… Zonder OZOverbindzorg had haar man nooit de regie kunnen houden in de laatste fase van zijn leven. Door via OZOverbindzorg te communiceren met alle betrokkenen kon hij zijn wensen kenbaar maken en had iedereen dezelfde informatie. Heel eenvoudig en zeer effectief.

Maar ook huisartsen die mega sceptisch en huiverig zijn om te starten met OZOverbindzorg, vervolgens collega's motiveren om ook te starten en ook nog eens op diverse podia zelf verkondigen hoe belangrijk samenwerken met de cliënt en mantelzorger is!"

Wat is de ambitie voor 2018? Waar staat het initiatief eind 2018?

"Inmiddels is OZOverbindzorg geïmplementeerd in een regio van 1 miljoen inwoners in Nederland, we denken volgend jaar te kunnen verdubbelen. Onze maatschappelijke doelstelling blijft daarbij bovenaan staan, cliënten en mantelzorgers doen mee en hebben regie"