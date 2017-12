Professor Maastricht UMC+ weg als afdelingshoofd na kritiek

Een professor van het Maastricht UMC+ is vertrokken als afdelingshoofd vanwege kritiek op zijn functioneren. De man zou jarenlang medewerkers en promovendi onheus hebben bejegend. Dit meldt het digitale platform 1limburg.

De professor was hoofd van de afdeling Transplantatie Immunologie en Weefseltypering. Volgens 1limburg werkt hij nog steeds bij het ziekenhuis, maar alleen nog als onderzoeker en voor de begeleiding van promovendi. De man kon jarenlang zijn gang gaan zonder dat de directie van het ziekenhuis ingreep, volgens meerdere, anonieme oud-medewerkers. Mensen zouden tevergeefs hebben aangeklopt bij de vertrouwenspersoon van het MUMC+ en zelfs opnames hebben gemaakt van vergaderingen, om te tonen hoe hij zich gedroeg.

Verschillende oud-medewerkers van de afdeling spreken van een machtsbeluste man. "Hij dacht dat hij de God van de afdeling was", zo vertelt een van hen aan 1Limburg. Meerdere mensen zouden zijn weggepest door de man. "Hij was continu negatief over het werk van anderen en schold medewerkers uit tijdens bijeenkomsten met de afdeling." Oud-medewerkers spreken van "Noord-Koreaanse toestanden".

Maatregelen

De professor zelf heeft niet op de beschuldigingen gereageerd. Het Maastricht UMC+ heeft tegen 1limburg gezegd het te betreuren dat mensen zich onvoldoende gehoord voelen en dat ze vinden dat ze daardoor beschadigd en benadeeld zijn. Omwille van de privacy van de betrokkenen gaat het ziekenhuis niet via de media in op de zaak en de getroffen maatregelen. Onduidelijk is welke maatregelen dit zijn. De professor is zelf opgestapt.