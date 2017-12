Ziekenhuis Amstelland betaalt half miljoen aan vertrokken bestuurders

Het Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen heeft 540 duizend euro aan ontslagpremies moeten betalen aan twee vertrokken bestuurders. Dit terwijl het ziekenhuis de afgelopen jaren financiële problemen heeft gehad. Dat blijkt uit onderzoek door RTL Z.

Bestuursvoorzitter Jacques Moors en financieel bestuurder Hans Broertjes moesten eind 2015, begin 2016 vertrekken. Kort werd duidelijk dat het ziekenhuis in 2015 een verlies van 3 miljoen euro had geleden en niet meer aan de voorwaarden die Rabobank aan de financiering stelde. Ook in 2016 boekte het ziekenhuis een verlies, van 1,3 miljoen euro.

Desondanks ontving Moors een ontslagpremie van 215 duizend euro. Broertjes kreeg ruim 324 duizend euro mee, aldus RTL Z. Onder de Wet Normering Topinkomens (WNT) geldt voor ziekenhuisbestuurders een maximale ontslagvergoeding van 75.000 euro. Volgens het Ziekenhuis Amstelland voldoen de vertrekpremies toch aan de wet, omdat de bestuurders onder een overgangsregeling vielen.