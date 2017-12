'Geld voor verpleeghuizen moet ook naar scholing personeel'

Om de kwaliteit in verpleeghuizen te verbeteren, moet het extra geld dat het kabinet heeft toegezegd, gebruikt worden voor de scholing van verpleegkundigen en verzorgenden. Dat zegt scheidend voorzitter Guus van Montfort van brancheorganisatie Actiz in de Volkskrant.

De verpleeghuiszorg werd in 2016 veel besproken, onder meer omdat de Inspectie voor de Gezondheidszorg een lijst met slecht presterende verpleeghuizen publiceerde. Het nieuwe kabinet trekt tot 2021 stapsgewijs 2,1 miljard euro bij om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Minister Hugo de Jonge (VWS) wil dat het geld voor de verpleeghuizen vooral meer banen oplevert. Scheidend Actiz-voorzitter Van Montfort stelt echter dat de mensen die in het verpleeghuis terecht komen steeds zwaardere zorg nodig hebben. Ook extra deskundigheid van het personeel is dan nodig om goede zorg te kunnen leveren.

Volgens Van Montfort stimuleert de wens van De Jonge zorgorganisaties niet om te investeren in hun werknemers en in technologische vernieuwingen. Dat extra budget meteen tot veel extra banen leidt, is volgens de Actiz-voorzitter niet realistisch.

Met voormalig staatssecretaris Martin van Rijn had de sector al afspraken gemaakt over een bredere scholing van al aanwezig en nieuw personeel, onder wie zijinstromers, zegt Van Montfort. Ook was met Van Rijn al besproken hoe per verpleeghuis het extra geld zou moeten worden besteed voor een optimale verbetering van de zorg, in samenspraak met cliëntenraad en ondernemingsraad. "Laat de zorgkantoren waarmee verpleeghuizen contracten sluiten, de plannen toetsen die nu al worden opgesteld. En geen dubbele, overbodige plannen", aldus Van Montfort in de Volkskrant.