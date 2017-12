KWF vraagt met duizenden lampionnen aandacht voor kanker

Een hart van duizenden lampionnen wordt vrijdagavond vlakbij Lunteren ontstoken. KWF Kankerbestrijding vraagt op deze manier aandacht voor iedereen die met kanker te maken heeft en zamelt geld in voor kankeronderzoek.

Online konden mensen voor een geliefde een lampion kopen. De naam van die persoon wordt met de hand op het lantaarntje geschreven. De opbrengst gaat naar onderzoek.

Een op de drie Nederlanders krijgt kanker, waardoor iedereen er direct of indirect mee te maken krijgt. De lampionnenactie is georganiseerd om steun te bieden tijdens de feestdagen of om een dierbare te herdenken. In het letterlijke midden van Nederland, bij Lunteren, wordt op een open plek in het bos een hart van lampionnen gevormd. Bij het invallen van de avond gaan de lampjes in de lampionnen aan.

Vorig jaar werd tijdens een soortgelijke actie de Afsluitdijk door het KWF met lampionnen verlicht. (ANP)