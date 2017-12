Dit was 2017 bij Skipr

Weer is er een jaar om gevlogen bij Skipr. De hoogste tijd dus voor een terugblik op 2017.

Het was een jaar waarin we weer veel mooie dingen hebben gedaan voor u, de lezer. Zo maakten we 255 daily’s, 53 weekly’s, negen magazines en vier specials. Verder tikten we een recordaantal van 4084 berichten, mede dankzij nieuwe collega Petri Benschop die het afgelopen jaar bij Skipr is komen werken. Deze berichten en blogs werden het best gelezen in 2017:

Nieuws

Ziekenhuisbranche bereikt principeakkoord over cao

Martini geschokt door overlijden vaatchirurg

JBZ omarmt als eerste ziekenhuis positieve gezondheid

'Martin van Rijn wordt zorgbestuurder'

Regeerakkoord splijt zorgsector

Leefstijlbehandeling komt in basispakket

Gemeente Heerlen blaast schotten in zorg op

Chirurg MMC overleden tijdens fietstocht Mont Ventoux

Radicale Bernhoven-strategie inspireert bestuurders

Dichterbij geschokt door plots overlijden bestuurder

Blogs

Een betrouwbaarder lijst dan de AD Ziekenhuis Top100

Nederland heeft niet de beste zorg van Europa

Waarom verplicht vaccineren een goed idee is

Schaarste aan verpleegkundigen krijgt onvoldoende aandacht

Pijler onder zorgbeleid vertoont scheuren

De Raad heeft de klok horen luiden

Pas op: circulus vitiosus!

Het echte verhaal over ouderenzorg

Kwaliteit Nederlandse zorg achteruit door marktwerking

Er is een revolutie nodig in de zorg

Overigens las u in groten getale een pagina op onze website die niet onder nieuws valt: in de top-10 van best gelezen artikelen staat het Grote Zorgdebat waarin we mediapartner waren en dat plaatsvond in de aanloop naar de Tweede Kamer-verkiezingen afgelopen voorjaar.

Behalve geschreven hebben we in 2017 ook gesproken en georganiseerd. Zo vonden er twee masterclassreeksen en negen evenementen plaats. De Masterclassreeks Value Based Healthcare kon op zo veel belangstelling rekenen dat de aankomende, tweede reeks reeds uitverkocht is. Inmiddels is de inschrijving geopend voor een derde reeks over Value Based Healthcare in 2018.

Ook de Skipr Care & Cure Cycle Challenge, die we voor de tweede keer organiseerden, werd goed bezocht - beter dan in 2016 zelfs. Verder was ons evenement Dienen of dicteren in Stadion Galgenwaard in Utrecht uitverkocht. We maakten er bekend dat voor het eerst een zorgbestuurder de netwerklijst Skipr99 aanvoert: namelijk Wouter Bos van het VUmc.

De Skipr99 maakten we het afgelopen jaar voor de tiende keer bekend, waarmee meteen het tiende jaar van het multimediale platform Skipr is ingeluid. Het wordt ongetwijfeld een dynamisch jaar, zoals de afgelopen negen jaar dat ook waren. Houd hoe dan ook onze website in de gaten. Voor nu wenst de redactie van Skipr u een voorspoedig 2018 toe.

Samira Ahli

Petri Benschop

Ana Karadarevic

Philip van de Poel

Maaike Zweers

en Simon Broersma