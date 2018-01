Slachtoffer gered bij brand in zorgcentrum Zeist

Bij een uitslaande brand in zorgcentrum het Binnenhof in Zeist heeft de brandweer een persoon gered. De brand is ondertussen onder controle. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoek, zo meldt RTV Utrecht.

Een woordvoerder van de brandweer kon nog niets vertellen over de identiteit van het slachtoffer.

De brand ontstond op het balkon sloeg over naar de woning. Daar is vooral veel rookschade ontstaan. De politie onderzoekt nog hoe de brand kon ontstaan, aldus RTV Utrecht.