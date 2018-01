MCL krijgt speciale poli voor verwarde mensen

Het Medisch Centrum Leeuwarden krijgt een speciale polikliniek voor verwarde mensen. De nieuwe opvang moet de hulp aan verwarde mensen verbeteren en de politie ontlasten, zo meldt het Friesch Dagblad.

Burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden maakte bekend dat het MCL een zogeheten multi-intake krijgt. "Dus de gewone eerste hulp, de dokterswacht en de nieuwe poli die een combinatie wordt van GGZ, de huisartsenpost en het ziekenhuis", legt de burgemeester uit.

4500 meldingen

Volgens het Friesch Dagblad schommelt het aantal meldingen over verwarde personen bij de Friese politie jaarlijks tussen de 4500 en de 5000. Niet in alle gevallen hoeft de politie in actie te komen, maar ook districtschef Sylvia te Wierik beaamt in de krant dat een politiecel "niet de plek is voor iemand met psychische problemen, die niets strafbaars heeft gedaan".