Arq Psychotrauma Expert Groep benoemt nieuw lid rvb

Ate Osinga is per 1 januari 2018 benoemd tot lid van de raad van bestuur van Arq Psychotrauma Expert Groep, een landelijk expertisecentrum voor psychotrauma. Hij vervangt Jan Schaart, die op 1 november afscheid nam van Arq.

Osinga is sinds 2009 als financieel directeur werkzaam bij Arq. Voorheen werkte hij onder meer bij Arthur Andersen/Deloitte en Accenture.

Osinga vormt samen met Jan-Wilke Reerds de raad van bestuur van Arq.

Het vertrek van Schaart was voor de raad van toezicht van Arq aanleiding om na te denken over de toekomstige bestuursstructuur. Dit resulteerde in het besluit om over te gaan op een driehoofdige raad van bestuur. De werving van het derde lid raad van bestuur is gestart.