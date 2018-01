Zorggroep Oosterlengte benoemt twee nieuwe rvt-leden

Zorggroep Oosterlengte in Winschoten heeft Gea Draijer en Rob van Boxtel per 1 januari 2018 benoemd tot lid van de raad van toezicht. Zij volgen Betty Russchen en Elles Dost op in de raad, die vertrekken in verband met het beëindigen van de statutaire termijn.

Draijer is zelfstandig juriste, gespecialiseerd in familierecht en mediation. Zij is benoemd op voordracht van de centrale cliëntenraad. Voorheen was zij voorzitter van de cliëntenraad van verpleegcentrum Clockstede te Nieuwe Pekela en lid van de centrale cliëntenraad van Oosterlengte. Binnen de rvt van Oosterlengte gaat Draijer zich bezighouden met medezeggenschap van cliënten.

Van Boxtel, van origine verpleegkundige en gezondheidswetenschapper, is RVE-manager van het Oncologisch Centrum van Medisch Centrum Leeuwarden. Daarvoor bekleedde hij diverse directeurs- en bestuurlijke functies in de eerstelijns zorg en de ketenzorg. Hij is tevens vice-voorzitter van de raad van commissarissen van de Timpaan Groep. In de rvt van Oosterlengte krijgt Van Boxtel de portefeuille kwaliteit en veiligheid.

Hans Hollenbeek Brouwer vervangt sinds 1 januari 2018 Dost als voorzitter van de raad van toezicht van Oosterlengte.