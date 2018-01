Helene Wüst vertrekt naar Erasmus Centrum voor Zorgbestuur

Helene Wüst vertrekt per 1 juli 2018 als bestuurder van Woonzorgconcern IJsselheem. Zij wordt programmadirecteur bij het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur.

Wüst startte in januari 2012 bij IJsselheem. Voor haar overstap naar IJsselheem was zij lid van de raad van bestuur van Vilans, het landelijke kenniscentrum voor de langdurige zorg. Daarvoor was zij onder meer regiodirecteur bij de Vivium Zorggroep en senior adviseur bij organisatie-adviesbureau Andersson Elfers Felix. In haar nieuwe functie bij het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur gaat Wüst onder meer leiding geven aan het leiderschapsprogramma Top Class en aan de slag met het ontwikkelen van nieuwe programma’s en diensten.

Marja van Strien, voorzitter van de raad van toezicht van IJsselheem, laat weten het jammer maar ook begrijpelijk te vinden dat Wüst vertrekt. "Helene Wüst heeft als bestuurder, vanuit een sterke inhoudelijke visie op kwaliteit van leven, de organisatie naar een toekomstbestendige fase gebracht op verschillende terreinen. Zo is zelforganisatie als een nieuwe manier van organiseren in de zorg binnen IJsselheem goed in de steigers gezet. Ook heeft zij in 2016 samen met de medewerkers van IJsselheem de onterechte plaatsing op de zogeheten 'zwarte lijst' van de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) positief kunnen bijbuigen."

De raad van toezicht van IJsselheem is inmiddels gestart met het opstellen van een profiel voor de nieuwe bestuurder. Een wervingsbureau is ingeschakeld om samen met de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad een opvolger te werven.

Woonzorgconcern IJsselheem biedt verschillende vormen van wonen, zorg en dienstverlening vanuit veertien locaties in de regio Kampen, Zwartewaterland en Zwolle. Het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur is een onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam en heeft als doel om leiders in de gezondheidszorg verder te scholen en zich te laten ontwikkelen.