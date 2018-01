Emergis en ADRZ openen gezamenlijk opleidingscentrum

De Zeeuwse zorginstellingen Emergis en het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) openen op 11 januari 2018 de deuren van het Leerhuis, een centrum voor leren, ontwikkelen, trainen en opleiden. Het centrum is gevestigd op het terrein van Emergis in Kloetinge.

De samenwerking tussen Emergis en het ADRZ richt zich op het investeren in kennis en vaardigheden van de eigen medewerkers. Daarnaast streven de partijen ernaar om meer stage- en opleidingsmogelijkheden te creëren voor zorgverleners in Zeeland. Dit in verband met een steeds krapper wordende arbeidsmarkt in de regio.

Emergis en ADRZ hopen dat op termijn ook andere zorgorganisaties en onderwijsinstellingen zich zullen aansluiten bij het initiatief. Dit moet resulteren in een regionaal centrum voor het leren, trainen en kennisdelen rond thema's in de zorg.

De gemeente Goes faciliteert de betrokken partijen in het kader van Health Campus Zeeland. Dit initiatief startte twee jaar geleden om samenwerking en vernieuwing binnen de zorg te stimuleren en te verbeteren.