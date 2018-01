IGJ doet nader onderzoek in zaak drama Romy

Er zijn nadere vragen gerezen in de zaak over Romy, het veertienjarige meisje dat afgelopen zomer door een leeftijdsgenoot werd verkracht en gedood. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaat informatie opvragen bij diverse 'betrokken partijen' die zich hebben beziggehouden met de jongen die haar misbruikte en om het leven bracht.

Dat bevestigt een woordvoerder van de inspectie naar aanleiding van een bericht van Omroep Gelderland.

Tijdens de rechtszaak bleek al dat de jongen eerder wegens een zedenmisdrijf was opgepakt. Die zaak is toen geseponeerd, omdat behandeling van de problematiek van de jongen belangrijker werd geacht. Die had plaats in De Waag, een ggz-instelling met verschillende vestigingen.

De jongen, Brian N., is in november door de rechtbank in Utrecht veroordeeld tot één jaar jeugddetentie en jeugd-tbs wegens het doden en verkrachten van Romy. Dat is de maximale straf die kan worden opgelegd aan een kind beneden de zestien jaar. Hij was toen veertien. (ANP)