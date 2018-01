Savant Zorg benoemt twee nieuwe rvt-leden

Gabriëlle Verbeek en Gert-Jan Waterink zijn per 10 december 2017 toegetreden tot de raad van toezicht van Savant Zorg. Zij volgen Hans van Hirtum en Anja Thijs-Rademakers op in de raad, die vertrekken in verband met het beëindigen van de statutaire termijn.

Verbeek is directeur-eigenaar van Artemea, een bureau gespecialiseerd in vraagsturing, timing en zelfmanagement in de zorg. Daarnaast is zij lid van de raad van toezicht bij stichting Arduin en RIBW Nijmegen en Rivierenland. Waterink is onder meer directeur a.i. van Careyn Utrecht-West en lid van de raad van toezicht van Marente.

Savant Zorg, actief in de regio Zuidoost-Brabant, is gespecialiseerd in verpleging, verzorging, behandeling en begeleiding en verleent daarnaast diverse woon- en welzijnsdiensten.