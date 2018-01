Zorggroep Almere verwelkomt nieuwe leden raad van toezicht

Johanna Haanstra en Rieneke de Wit zijn per 1 januari 2018 benoemd tot lid van de raad van toezicht van Zorggroep Almere. Zij volgen Hetty Vlug en Bert Reijnders op.

Haanstra was van 2002 tot 2010 wethouder in Almere. Momenteel is zij onder meer lid van de programmacommissie van het Nationaal Programma Ouderenzorg van ZonMw en voorzitter van de onafhankelijke urgentiecommissie woonruimteverdeling in Almere.

De Wit is op dit moment bestuurder van het Centrum voor Consultatie en Expertise, een organisatie die zich richt op het adviseren van zorgprofessionals bij complexe zorgvragen. Daarnaast heeft zij ruime ervaring als bestuurder en toezichthouder van verschillende zorginstellingen.

Vlug nam medio 2017 afscheid van de raad van toezicht van Zorggroep Almere, nadat zij in Almere directeur Passend Onderwijs was geworden. Omdat Passend Onderwijs een netwerkpartner van Zorggroep Almere is, verhoudt zich dat niet met een toezichthoudende functie. Reijnders vertrekt uit de raad vanwege het beëindigen van de statutaire termijn.

Gerrit van der Wal en Bram Munnik hebben zich voor een nieuwe termijn van vier jaar als toezichthouder verbonden aan Zorggroep Almere.