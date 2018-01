Sociale werkplaatsen gepolst over schijnconstructies

De landelijke koepel van sociale werkplaatsen Cedris onderzoekt of arbeidsbeperkten vaker worden ingehuurd via een schijnconstructie. Dat bevestigt Jan-Jaap de Haan, directeur van Cedris, naar aanleiding van berichtgeving door het AD.

Volgens PvdA-Kamerlid William Moorlag komen schijnconstructies in die sector vaker voor. Moorlag ligt onder vuur omdat hij in zijn vorige functie als directeur van sociale werkplaats Alescon in Assen mensen in dienst heeft genomen met een voor hen nadelige schijnconstructie. De PvdA is juist fel tegen dit soort schijnconstructies.



De Haan wijst erop dat de rechter heeft geoordeeld dat de uitzendconstructie bij Alescon niet correct was. Daarom gaat Cedris bij de aangesloten leden vragen of dit vaker voorkomt. "Tot nu toe zijn ons daar geen voorbeelden van bekend, maar wij sluiten niet uit dat dit vaker voorkomt", aldus De Haan. "Daarom vragen wij onze leden om deze of vergelijkbare constructies te melden.'' (ANP)