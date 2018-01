Verslavingszorginstelling De Brug heeft nieuwe bestuursvoorzitter

Dominee Van den Bosch is de nieuwe bestuursvoorzitter van De Brug, ggz-instelling voor verslavingszorg in Katwijk aan Zee. Hij volgt dominee Borsje op, die negen jaar het bestuur voorzat.

Borsje was predikant in de Katwijkse PKN. Zijn opvolger is ook predikant binnen de Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee.

De Brug is 23 jaar geleden opgericht op initiatief van Katwijkse huisartsen in nauwe samenwerking met dominee Glashouwer, die destijds predikant was in Katwijk.