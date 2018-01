Lichaam van vermiste ggz-patiënt gevonden

Het lichaam dat donderdag is gevonden in Castricum is dat van Michael Haver (22), die sinds 20 november vermist was uit ggz-kliniek Dijk en Duin. Hij kwam door een noodlottig ongeluk om het leven. Dat meldt het AD bij monde van de politie.

Het lichaam van Haver werd gevonden in een sloot langs het spoor. Hij was op 20 november weggelopen uit de kliniek in Castricum. Haver leed aan katatonie, een toestand waarin iemand minder goed kan reageren op zijn of haar omgeving wat zich soms uit in bewegingsstoornissen, aldus het AD.