'Bekendheid Wkkgz laat voorzichtige stijging zien'

De bekendheid van zorgprofessionals met de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is beperkt, maar neemt voorzichtig toe. Dat blijkt uit het tweede herhaalonderzoek dat verzekeraar VvAA in december uitvoerde onder 560 zorgprofessionals van verschillende beroepsgroepen.

Hoewel 92 procent op z’n minst van de wet heeft gehoord, kent nog slechts de helft (46 procent) meer dan alleen het doel van de wet. Bij de eerste meting in 2016 was dat respectievelijk 71 procent en 19 procent.

De resultaten van de metingen van voorjaar 2016 en voorjaar 2017 lieten een duidelijke stijging zien van de kennis en het bewustzijn van de wet. Dat komt volgens VvAA doordat per 1 januari 2017 de klachten- en geschillenregeling in werking trad en er dus veel aandacht was voor het onderwerp. Daarna viel de aandacht terug en stagneerde de groei, blijkt uit de nieuwste cijfers. Net als bij de eerste meting dit jaar kent nog steeds minder dan de helft het doel van de wet (beide exact 46 procent).