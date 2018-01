Jeugdhulpaanbieders SDW, Juzt en GGZ WNB worden 'Samen Deskundig'

SDW, Juzt en GGZ WNB slaan de handen ineen op het gebied van de complexe jeugdhulp. In december tekenden de bestuurders van de organisaties een samenwerkingsovereenkomst voor de zorgcombinatie ‘Samen deskundig’. Sinds 1 januari 2018 is ‘Samen deskundig’ aanbieder voor hoogcomplexe jeugdhulpverlening voor gemeenten in de regio West-Brabant West.

De drie aanbieders hebben ieder hun specialismen. Zo is SDW er voor de verstandelijk beperkten en kinderen met een ontwikkelingsachterstand, Juzt voor jeugd- en opvoedhulp en GGZ WNB voor de psychiatrische hulpverlening. Samen denken de drie zorgaanbieders maatwerk te kunnen bieden voor kinderen en jeugdigen.

Met opstarten van 'Samen deskundig' is er één toegangsloket is waar de zorgvrager terecht kan. "We kunnen nu als zorgorganisaties samen kijken wat er nodig is aan ondersteuning of behandeling binnen dat gezin en voor de jeugdige. Dat is voor zo’n gezin ook veel prettiger dan wanneer het zelf uit moet zoeken bij welke organisatie zorg aangevraagd moet worden. Zeker als er op diverse gebieden wat aan de hand is of als nog onderzocht moet worden wat er aan de hand is en welke zorg dus nodig is", aldus de drie bestuurders.