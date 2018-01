'Meer bedrijfsongevallen in zorgsector'

Het aantal bedrijfsongevallen in de zorgsector is tussen 2015 en 2016 toegenomen. Dat blijkt uit een onderzoek van UnitedConsumers, gebaseerd op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In 2015 kreeg 3,5 procent van de mensen werkzaam in de zorgsector een bedrijfsongeval. In 2016 steeg dit tot 3,8 procent. De meeste bedrijfsongevallen komen door bij jongere werknemers, omdat ze nog niet genoeg ervaring hebben en niet goed zijn ingewerkt.

Psychische schade

Een groot gedeelte van letsel in de zorgsector bestaat uit psychische schade. Dit komt het vaakst voor bij zorgpersoneel dat te maken heeft met verwarde of moeilijk voor rede vatbare patiënten die verbaal of fysiek agressief zijn.

Door de bezuinigingen in de zorg komt het steeds vaker voor dat patiënten zelfstandig blijven wonen, ook als zij nog kwetsbaar zijn. Ook dit brengt voor de zorgverleners extra risico’s met zich mee, stelt UnitedConsumers.

Bij geestelijk letsel duurt het verzuim langer dan bij lichamelijk letsel. Bij lichamelijk letsel hervat de helft van de mensen het werk de dag erop weer, maar bij geestelijk letsel is dat minder dan 40 procent. Bij lichamelijk letsel blijft 6 procent langer dan een maand thuis, bij geestelijk letsel is dat ruim één derde.

Gevaarlijke werkplekken

Werkplekken die verbouwd worden, zoals bijvoorbeeld na een fusie van ziekenhuizen of zorginstellingen, voldoen hierna vaak niet aan de eisen van medewerkers. Daardoor worden ook weer ongevallen veroorzaakt.

Ook het materiaal op de werkplek is vaak niet in orde. Zo is 75 procent van de bedden niet 100 procent veilig. Patiënten kunnen uit bed vallen, maar ook medewerkers kunnen zich verwonden aan uitstekende delen of bekneld raken tussen de spijlen.

Ziekteverzuim

Ook het ziekteverzuimpercentage nam toe. Meer dan de helft van de mensen die werkt in de zorgsector geeft aan lichamelijk zwaar werk te hebben. In de zorgsector geeft 1 op de 8 mensen aan problemen te hebben zoals vermoeidheid, frustraties en het gevoel opgebrand te zijn. In 2016 nam ruim 50 procent van de werknemers in de zorg dan ook minstens één dag ziekteverzuim op.

Het hoge ziekteverzuim in de zorgsector zorgt ervoor dat de werkdruk verhoogt. De fysieke belasting van werknemers is groot, een kwart van het ziekteverzuim wordt dan ook veroorzaakt door lichamelijke belasting. Vooral oudere werknemers hebben hier last van. Wanneer iemand jarenlang fysiek zwaar belastend werk doet, zonder preventief beleid eist dat zijn tol. Daarnaast heerst in de zorg een groot personeelstekort en is de druk alleen maar meer aan het stijgen.