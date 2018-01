FNV start zorgactiepunt in Emmen

Vakbond FNV vindt dat Emmen het huishoudelijke hulpbeleid moet verruimen. De bond is daarom een zorgactiepunt in de gemeente gestart. Inwoners die zijn gekort op de huishoudelijke hulp, kunnen daar aankloppen, maar ook zorgmedewerkers met klachten of bezwaren.

De bond gaat cliënten helpen een nieuwe indicatie aan te vragen, zo meldt Binnenlands Bestuur. Met het actiepunt wil de FNV – in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen – de druk op de lokale politiek opvoeren om het beleid aan te passen.

De gemeente Emmen is van mening dat ze haar verantwoordelijkheid neemt voor een goede zorgverlening voor alle inwoners, zo laat zij in een reactie weten. De gemeente benadrukt dat ze klachten van inwoners serieus neemt en dat mensen bezwaar tegen de beschikking kunnen maken.

Dat is vorig jaar veertien keer gebeurd. Ruim 4.000 mensen maken gebruik van schoonmaakondersteuning. In 2017 zijn vijf beroepen bij de rechtbank ingediend waarvan geen enkele gegrond is verklaard, aldus Binnenlands Bestuur.