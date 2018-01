ETZ verwelkomt twee nieuwe leden raad van toezicht

Selma Tromp en Laura van Geest zijn toegetreden tot de raad van toezicht van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg. De raad bestaat hierdoor per 1 januari uit zes leden.

Tromp is sinds januari 2008 werkzaam als neuroloog en klinisch neurofysioloog in het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein/Utrecht. Van 2009 tot en met 2017 was zij bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie, waarvan de laatste drie jaar als voorzitter. Ze volgde de opleiding tot arts aan de Universiteit Maastricht en de opleiding tot neuroloog in UMC+ Maastricht.

Van Geest is sinds 1 augustus 2013 directeur van het Centraal Planbureau (CPB). Daarvoor was ze onder meer directeur-generaal Rijksbegroting bij het ministerie van Financiën. Zij is tevens onbezoldigd lid algemeen bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam. Van Geest studeerde algemene economie en bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Joep Hubben, voorzitter van de raad van toezicht van het ETZ: "Wij zijn zeer verheugd dat twee vrouwen de raad versterken. Daar ging onze voorkeur ook naar uit, gelet op de huidige samenstelling. Laura van Geest is een specialist op het gebied van financiën en Selma Tromp heeft de door de raad gewenste medische achtergrond. Beide deskundigheden zijn belangrijk bij het goed besturen van een groot ziekenhuis als het ETZ."