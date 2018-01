Raad van toezicht De Wever heeft nieuwe voorzitter

Geert-Jan van Schijndel is per 1 januari 2018 benoemd tot voorzitter van de raad van toezicht van zorgorganisatie De Wever in Tilburg. Hij volgt Niels Noorderhaven op, die na twee termijnen van vier jaar stopt bij de raad.

Dit maakte De Wever maandag bekend.

Van Schijndel is sinds 2013 lid van de raad van toezicht van De Wever. Ook is hij lid/voorzitter van de Financiële Commissie geweest. Van Schijndel heeft bedrijfseconometrie gestudeerd aan Tilburg University en is tevens in deze richting gepromoveerd. Hij heeft onder meer gewerkt als organisatieadviseur, financieel en algemeen directeur van multinationale ondernemingen. Ook is hij actief als bestuurder en toezichthouder van zowel maatschappelijke organisaties in uiteenlopende sectoren, als commerciële ondernemingen in beveiliging, vastgoed en starters.