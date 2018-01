E-health-tak Sensire gaat zelfstandig verder

Sensire heeft haar activiteiten voor e-health per 1 januari 2018 losgekoppeld van de organisatie. Het Medisch Service Centrum (MSC) van Sensire gaat zelfstandig verder onder de naam NAAST.

NAAST biedt in heel Nederland zorg op afstand, via de computer of de telefoon. In het servicecentrum zitten 24 uur per dag verpleegkundigen die reageren op personenalarmering en bijvoorbeeld meekijken bij verpleegtechnische handelingen en de inname van medicijnen. Hierdoor hoeven mensen minder vaak voor controles naar de dokter of het ziekenhuis.

Maarten van Rixtel, bestuurder van Sensire: "Sensire heeft altijd de visie gehad dat digitale zorgverlening de toekomst is. Daar hebben we dan ook al veel in geïnvesteerd. Met de verzelfstandiging kan NAAST zich verder ontwikkelen en nog beter voldoen aan de wensen van onze klanten in het land."

NAAST opereert als zelfstandige onderneming onder Sensire. René Baljon is aangesteld als directeur. Baljon stond eerder aan het hoofd van het brandwondencentrum van het Medisch Centrum Rijnmond Zuid en was daarnaast directeur van het Oogzorgnetwerk. Ook is hij voorzitter van WCS Kenniscentrum Wondzorg.

Ontwikkeling

De nieuwe organisatie is volgens Baljon deel van een ontwikkeling die in zijn ogen onontkoombaar is. "De vraag naar zorg blijft toenemen, terwijl de capaciteit om zorg te verlenen kleiner is. Dat betekent dat we delen van de zorg moeten ontlasten en anders moeten inrichten. Het mooie is, dat het mes aan twee kanten kan snijden. Natuurlijk wil je mensen het persoonlijke contact geven dat nodig en fijn is. Maar waar dat persoonlijke contact niet echt nodig is, geef je mensen ook vrijheid terug."