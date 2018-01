Thuiszorgorganisatie Tzorg benoemt nieuwe directeur

Marianne de Winter start op 5 maart als directeur van Tzorg. Ze volgt Mark van den Berg op, die eerder bekendmaakte per april 2018 terug te treden als directeur van de thuiszorgorganisatie.

De Winter werkte de afgelopen zes jaar als directeur-grootaandeelhouder van logistiek dienstverlener De Winter Logistics. Daarvoor was zij onder meer werkzaam als lid van de korpsleiding bij de politie en locatiedirecteur van de Penitentiaire Inrichtingen in Grave en Zeeland. Eerder werkte ze in diverse managementfuncties in de facilitaire en logistieke dienstverlening van ziekenhuizen in Zevenaar, Doetinchem en Almelo.

"Ik heb Tzorg leren kennen als een zeer gedreven, resultaatgerichte en betrokken organisatie", zegt De Winter. "Ik krijg inspiratie en energie door samen met collega’s van betekenis te zijn voor anderen. De persoonlijke aandacht voor zowel de cliënten als de medewerkers als ook de ontwikkelingen van de organisatie en het werkveld passen daarom goed bij mijn achtergrond."

Tzorg biedt in ruim 300 gemeenten huishoudelijke ondersteuning en individuele begeleiding aan mensen met lichamelijke en/of psychische beperkingen.