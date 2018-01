Hemelbestormers: inzicht in zorgprestaties met CTcue

De zorg wordt wel eens vergeleken met een mammoettanker die maar moeizaam de koers kan verleggen. Toch zijn er steeds meer kleine, lenige initiatieven die zich niet laten hinderen door klemmende regels en moeizame financiering. Skipr geeft deze Hemelbestormers als eindejaarsgeste de gelegenheid om zich kort te presenteren.

Roel Lakmaker is oprichter van CTcue:

"CTcue maakt patiëntselecties en verzamelt patiëntuitkomsten, onafhankelijk van het achterliggende EPD. Het gebruikt zowel de gestructureerde als de ongestructureerde patiëntgegevens. Het privacy by design proces sluit aan bij wat de wet vanaf 25 mei 2018 (AVG) vereist om patiëntgegevens te mogen gebruiken voor statistiek en onderzoek."

Waarom wordt de zorg beter van dit initiatief?

• Verbeteren kwaliteitsregistraties

• Verminderen registratielast, meer tijd voor zorg

• Instant inzicht in zorgprestaties leidt tot betere zorg

• Landelijk op eenzelfde manier zorgprestaties vergelijken

• Privacy patiënten geborgd volgens nieuwe wetgeving

• Sterke positie als onderzoeksland behouden door sneller vinden patiënten

Op welk probleem in de zorg is dit initiatief een antwoord?

"Het ziekenhuis Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) is niet geschikt om automatisch te doorzoeken. Kwaliteitsregistraties betekenen dus veel handwerk. KPMG stelde al vast dat het kunnen voldoen aan de meest belangrijke landelijke registraties 100.000.000 euro kost. In Nederland zijn er 150+ registraties. Inzicht in zorgprestaties kost zoveel tijd dat het nauwelijks wordt gedaan. Hetzelfde geldt voor het vinden van patiënten voor studies. De huidige werkwijze biedt geen privacy beschermende maatregelen en overtreedt daarmee de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)."

Wat is tot op heden de meest markante ervaring rond dit initiatief, positief dan wel negatief?

"Het enthousiasme van artsen over hoe snel inzicht is te krijgen in hun dossiers en dat artsen elkaar motiveren om CTcue te gebruiken en zoekopdrachten delen. Een onderzoeker heeft uitsluitend 'CTcue-ziekenhuizen' gevraagd mee te werken aan haar onderzoek waardoor zij maanden bespaarde aan zoektijd. Artsen moeten gemotiveerd zijn om de innovatie te realiseren, de interne processen eisen veel aan doorzettingsvermogen."

Wat is de ambitie voor 2018? Waar staat het initiatief eind 2018?

"Nu gebruiken 14 ziekenhuizen en een huisartsenpost CTcue. Vijf nieuwe ziekenhuizen treffen thans de voorbereidingen om te starten. Onze ambitie is om eind 2018 in 35 ziekenhuizen te zijn geïmplementeerd en 25 landelijke registraties en 30 landelijke studies CTcue gebruiken."