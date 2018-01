Provincie Groningen steekt tonnen in zorgprojecten

De provincie Groningen stelt 500.000 euro subsidie beschikbaar voor de realisatie van een nieuwe leef-, zorg- en leergemeenschap in Winsum, een initiatief van zorginstelling De Twaalf Hoven, de gemeente en twee basisscholen. Ook gaat er provinciegeld naar de gemeente Eemsmond en twee zorginstellingen in Stadskanaal.

De Tirrel in Winsum wordt een nieuw duurzaam gebouw waarin verpleegzorg en dagbesteding, een gezondheidscentrum, twee basisscholen en sportaccommodatie een plek krijgen. De initiatiefnemers willen dat er in het complex een 'minisamenleving' ontstaat, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Ook stelt de provincie 17.500 euro beschikbaar voor de verbouwing van hospice Veen en Wolden op het terrein van het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal. Het bestaande pand wordt bouwkundig aangepast en ingericht om het geschikt te maken voor palliatieve terminale zorg. Een bedrag van 9.300 euro gaat naar het Omgangshuis, ook in Stadskanaal, waar kinderen van gescheiden ouders de niet-verzorgende ouder kunnen ontmoeten. De gemeente Eemsmond krijgt 20.000 euro voor het verbeteren van zorg in de dorpen Uithuizen, Uithuizermeeden en Warffum.

De subsidies zijn toegekend vanuit het provinciale uitvoeringsprogramma leefbaarheid. In totaal is er voor de periode tot 2020 een bedrag van 3,6 miljoen euro beschikbaar, aldus de provincie.