Aedifica steekt 6 miljoen in nieuw zorgcomplex in Roosendaal

Zorgvastgoedinvesteerder Aedifica heeft voor zes miljoen euro een nieuw te bouwen zorgcomplex in Roosendaal gekocht.

Het nieuwe complex, Huize Roosdael, wordt ontwikkeld op de site van een voormalig schoolgebouw . Daar komen nu 26 woningen voor senioren met hoge zorgbehoeften. De zorgresidentie zal naar verwachting in de loop van het eerste kwartaal van 2019 worden opgeleverd.

De exploitatie komt in handen van Compartijn, een Nederlandse particuliere zorgverlener die kleinschalig wonen en hoogwaardige zorg aanbiedt voor senioren die niet meer zelfstandig kunnen wonen.

Compartijn heeft nu vier locaties en zal in de nabije toekomst meerdere woonzorgwoningen van Aedifica in exploitatie nemen. Compartijn is onderdeel van Incluzio, een dochteronderneming van Facilicom Services Group. Aedifica heeft met Compartijn een huurovereenkomst gesloten voor 20 jaar.