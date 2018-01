Zwolse aanpak moet onnodige ziekenhuisopnames voorkomen

Acht zorgpartijen in de regio Zwolle gaan intensiever samenwerken in de zorg voor kwetsbare ouderen. Betere afstemming tussen de partijen moet een einde maken aan onnodige ziekenhuisopnames en lange wachttijden op de spoedafdeling van het Zwolse ziekenhuis Isala. De wijkverpleegkundige krijgt een centrale rol in de aanpak.

Deelnemende organisaties zijn naast Isala thuiszorgorganisaties Icare, Buurtzorg, IJsselheem en Carinova, ambulancedienst RAV IJsselland, huisartsenorganisatie Medrie en Huisartsenvereniging Regio Zwolle (HRZ).

De regio kampt met name in de avonden en weekenden met een tekort aan thuiszorgmedewerkers. Gevolg is dat ouderen na een bezoek aan spoedeisende hulp soms onnodig lang in het ziekenhuis moeten blijven. "Niet goed voor ouderen én niet goed voor de doorstroom van patiënten in het ziekenhuis", aldus de partijen.

Projectleider Marja Zwaan: "Deze groep ouderen is niet voor niets kwetsbaar. Vaak houden zij zich thuis nog net staande, maar zodra er onverwacht spoedzorg nodig is, is het wankele evenwicht verstoord. Dan moeten we de nadelige gevolgen zo klein mogelijk houden. Dus bijvoorbeeld niet iemand opnemen in een ziekenhuis als met thuiszorg betere zorg geleverd kan worden. En wél iemand opnemen in een ziekenhuis als dat nodig is."

Wijkverpleegkundige

Spin in het web in de aanpak is de wijkverpleegkundige, aldus Zwaan. "Die organiseert de zorg voor de oudere thuis of in het verpleeghuis. We willen zelfs voorkomen dat een kwetsbare oudere naar de huisartsenpost of spoedeisende hulp komt als dat niet nodig is. Daarbij spelen huisarts, ambulancedienst en thuiszorg een belangrijke rol."

Vanaf 12 januari wordt ieder weekend op de nieuwe wijze gewerkt. De proef duurt 22 weken, waarna de evaluatie plaatsvindt. Zorgalliantie Zwolle en het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) namen het initiatief tot de proef.