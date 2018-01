AMC en VUmc hoeven geen ruimte te maken voor verloskundeklinieken

De rechter heeft in kort geding bepaald dat het AMC en VUmc in Amsterdam geen 1400 vierkante meter beschikbaar hoeven te stellen voor verloskundeklinieken. De Verloskundigenvereniging EVAA gaat in hoger beroep tegen de uitspraak.

EVAA had het kort geding aangespannen omdat het VUmc en AMC volgens haar afspraken niet nakomen om op hun terrein 1400 vierkante meter beschikbaar te stellen voor twee vrouwenklinieken, als oplossing voor het tekort aan plekken om te bevallen in de regio. EVAA zou hiertoe een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten met de ziekenhuizen, en bovendien een contract met Zilveren Kruis over de financiering.

Maar de ziekenhuizen boden aan om zo’n 300 vierkante meter in het VUmc vrij te maken. De verloskundigen hebben de rechter gevraagd zich hierover uit te spreken. Die ziet niet dat de afspraken die de partijen hebben gemaakt voor het realiseren van de twee centra ook tot afdwingbare verplichtingen hebben geleid. De verloskundigen kondigen aan beroep tegen de uitspraak van de rechter aan te tekenen, omdat ze daar "zowel in de weergave van feiten als in de interpretatie van de verplichtingen over en weer" mogelijkheden zien.

Tekort aan bevalplekken

Volgens Joke Klinkert, directeur van het bedrijf van EVAA luidt de uitspraak van de kortgedingrechter een "lange koude winter" in voor zwangere vrouwen in de regio Amsterdam en Amstelland. "Al gedurende enige tijd is er een tekort aan bevalplekken in ziekenhuizen in de regio. De komst van twee geboortecentra van de Amsterdamse verloskundigen onder dak van het AMC en VUmc zouden volgens de afspraken nog in 2018 een einde aan de schaarste maken."