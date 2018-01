Ivo van Schaik in raad van commissarissen Ommelander Ziekenhuis

Ivo van Schaik is benoemd tot lid van de raad van commissarissen van het Ommelander Ziekenhuis in Groningen. Hij volgt per 1 februari 2018 Suzanne Kruizinga op, die vorig jaar is toegetreden tot de raad van bestuur van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen.

Dit meldt het ziekenhuis donderdag.

Van Schaik is sinds 1 januari 2018 lid van de raad van bestuur van het Spaarne Gasthuis in Haarlem. Daarvoor was hij werkzaam als hoofd van de afdeling neurologie en voorzitter van de divisie hersenen & zintuigen in het AMC in Amsterdam. Daarnaast is hij hoogleraar neurologie aan de Universiteit van Amsterdam.