Stichting Humanitas benoemt directeur Thuiszorg

Monique Westerlaken wordt directeur Thuiszorg van Stichting Humanitas per 1 februari. Haar functie is nieuw bij Stichting Humanitas.

Monique Westerlaken is nu nog manager HR, strategie en verantwoording bij het Maasstad Ziekenhuis te Rotterdam. Zij werkt sinds 1985 als professional in de zorg. Na haar verpleegkundige opleiding is ze 25 jaar lang werkzaam geweest in diverse leidinggevende functies in de ouderenzorg, jeugdzorg en ziekenhuiswereld. De laatste zestien jaar deed ze dat binnen de regio Rijnmond. Ze heeft onder meer gewerkt bij het Erasmus MC en bij Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond.

Humanitas is blij met de komst van Westerlaken. "Wij zien in haar de ideale persoon om Humanitas mee door te ontwikkelen en onze ambitie om koploper in de zorg te blijven waar te maken," zegt bestuursvoorzitter Gijsbert van Herk. Westerlaken is de eerste directeur Thuiszorg bij Stichting Humanitas. Deze functie is in het leven geroepen na een interne reorganisatie.