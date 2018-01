Flinke daling wanbetalers in de zorg

Het aantal wanbetalers in de Nederlandse zorg is de afgelopen jaren fors gedaald, van een piek van 325 duizend in 2014 naar minder dan 250 duizend. Sinds de invoering van de wanbetalersregeling lag dat aantal niet zo laag. Volgens het ministerie van Volksgezondheid is de daling te danken aan een wet uit 2016, die het voor zorgverzekeraars makkelijker maakt met wanbetalers een betalingsregeling te treffen.

De wanbetalersregeling werd in 2009 ingevoerd. Mensen die langer dan zes maanden hun zorgpremie niet hebben betaald, worden sindsdien geregistreerd bij het CAK. Die instantie houdt de premie vanaf dat moment in op het inkomen, maar het gaat hierbij om een hoger maandelijks bedrag dan bij de zorgverzekeraar.

In de oude situatie moesten wanbetalers hun gehele schuld aflossen onder het toeziend oog van het CAK, en dus tegen extra kosten. Sinds 2016 kunnen mensen makkelijker een betalingsregeling treffen. Daarnaast betalen ze vanaf dat moment weer aan hun zorgverzekeraar en zijn ze dus minder geld kwijt. (ANP)