'Combineer methoden bij screenen kindermishandeling'

Bij het screenen op kindermishandeling op de spoedeisende hulp zou een uitgebreid lichamelijk onderzoek gecombineerd moeten worden met de SPUTOVAMO-checklist, die ziekenhuizen hier nu voor gebruiken.

Dat concludeert kinderarts Arriane Teeuw uit onderzoek waarop zij op 17 januari promoveert aan de Universiteit van Amsterdam.

Teeuw onderzocht de uitvoering van een screeningsprotocol voor kindermishandeling van het AMC. Volgens het protocol moet bij alle kinderen de SPUTOVAMO-checklist worden afgenomen en een lichamelijk onderzoek van top tot teen worden uitgevoerd. De SPUTOVAMO is een vragenlijst die signaleert of het letsel van een kind aanleiding geeft tot argwaan. Bij een positieve score op de SPUTOVAMO of het lichamelijk onderzoek wordt het kind gemeld bij een speciale werkgroep in het AMC.

Onterecht positieve scores

Het gebruik van de combinatie methodes leidt ook vaak tot onterecht positieve scores. Toch pleit Teeuw hiervoor, omdat het ook regelmatig voorkomt dat een mishandeld kind slechts op een van de twee screeningsmethoden positief scoorde.