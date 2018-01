WZW benoemt nieuwe voorzitter raad van toezicht

Toke Piket is op 10 januari 2018 aangetreden als voorzitter van de raad van toezicht van WZW, werkgeversvereniging voor zorg en welzijn, jeugdzorg en kinderopvang in Midden- en Zuid-Gelderland. Zij volgt Annet van Zon op, die sinds mei 2015 voorzitter was.

Piket is bestuurder van de Waalboog. Daarvoor was zij onder meer directeur bij stichting St. Anna in Heel, onderdeel van de Koraalgroep, werkte zij als bestuurder bij MEE Gelderse Poort en heeft ze diverse functies binnen VGZ-zorgverzekeraar vervuld. Daarnaast is Piket voorzitter van Netwerk Palliatieve Zorg - Zuid Gelderland en bestuurslid van Netwerk 100, Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON) en Topcare.

Begin 2018 zijn ook Edwin ten Holte (bestuurder RIBW Nijmegen en Rivierenland), Judith Hopster (bestuurder Malkander), Berend van der Ploeg (bestuurder Attent Zorg en Behandeling) en Dinie van der Linden (lid raad van bestuur Santé Partners) toegetreden tot de raad van toezicht van WZW. Zij nemen het stokje over van Eddy Brunekreeft, Susanne Plass, Lisette van den Berg en Wim Muilenburg.

WZW helpt werkgevers in zorg en welzijn in Gelderland bij het oplossen van regionale arbeidsmarktvraagstukken. Vanuit ontwikkelingen en vragen uit de sector behartigt zij gemeenschappelijke belangen, biedt dienstverlening en fungeert als netwerk- en kennisplatform.