UMCG start gratis online cursus psychische gezondheid

Het Universitair Medisch Centrum Groningen heeft een gratis online cursus over psychische gezondheid ontwikkeld. De Massive Open Online Course (MOOC) is met name gericht op jongeren van 14 jaar en ouder en hun ouders. In de cursus leren jongeren op een laagdrempelige manier veelvoorkomende psychische problemen herkennen.

Psychische problemen zoals depressie, angst, eetstoornis of ADHD ontwikkelen zich vaak tijdens de tienertijd. Maar liefst één op de vijf jongeren krijgt hiermee te maken, constateert het UMCG. De MOOC moet helpen om vragen hierover te beantwoorden over het ontstaan van psychische problemen en wat je eraan kunt doen. De cursus bestaat uit tien modules van ongeveer drie kwartier. Het lesmateriaal bestaat uit (animatie)filmpjes, persoonlijke verhalen, korte opdrachten, quizzen en interviews.

De cursus is ontwikkeld samen met de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit van Cambridge en is vanaf 15 januari 2018 gratis te volgen op het online platform FutureLearn.