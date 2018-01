Verscherpt toezicht verpleeghuis Zorg Allerlei opgeheven

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft het verscherpt toezicht op verpleeghuis Ons Thuis van Zorg Allerlei in Beverwijk opgeheven. Er zijn geen structurele tekortkomingen meer in de zorg.

Dit meldt de inspectie maandag.

Ons Thuis biedt 24-uurs zorg aan 7 cliënten met een psychogeriatische aandoening. De inspectie plaatste de zorginstelling in januari 2017 voor zes maanden onder verscherpt toezicht vanwege tekortkomingen op alle thema’s. De kwaliteit van zorg verbeterde in die periode, maar nog onvoldoende om het verscherpt toezicht op te heffen. Daarom verlengde de inspectie het toezicht in augustus met nog eens zes maanden.

Op de thema’s sturen op kwaliteit en veiligheid, deskundigheid en inzet van personeel en medicatieveiligheid scoort Ons Thuis nu voldoende voor alle normen. Wat betreft de thema’s cliëntdossier en vrijheidsbeperking is nog een norm onvoldoende. Ons Thuis heeft daar verbeteracties voor ingezet.

De inspectie zal de vorderingen bij Ons Thuis blijven volgen.