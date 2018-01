Raad van toezicht Laverhof heeft twee nieuwe leden

De raad van toezicht van Laverhof heeft twee nieuwe leden benoemd. Per 1 januari 2018 maken Miriam Dragstra en René Denis deel uit van de raad.

Dragstra is werkzaam als statutair bestuurder van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), een joint venture van de provincie Noord-Brabant en het ministerie van Economische Zaken. Ook is zij vicevoorzitter van de raad van commissarissen van de fusieorganisatie van Woonstichting Etten-Leur en AlleeWonen in Breda, Etten-Leur en Roosendaal. Zij heeft ervaring met de gezondheidszorg als directeur Healthcare en Public Banking bij ABN AMRO en was betrokken bij de ontwikkeling van woonzorgconcepten bij UVIT en TNO.

Denis is bij Vilans als manager en adviseur betrokken bij innovatie en transitieprogramma’s in de langdurige zorg. Tevens is hij lid van de raad van toezicht van Cello, organisatie voor zorg en dienstverlening aan mensen met een beperking.

Laverhof richt zich op de ondersteuning van ouderen in de regio’s Heeswijk en Schijndel. De raad van toezicht denkt met de twee nieuwe leden versterking te hebben gevonden in zowel de brede inhoudelijk expertise als de lokale verankering van de organisatie.