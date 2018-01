Raad van toezicht Vitalis WoonZorg verwelkomt nieuwe leden

De raad van toezicht van Vitalis WoonZorg Groep heeft twee nieuwe leden. Hennie Brons en Monique Verdier zijn per 1 januari 2018 benoemd tot lid van de raad.

Brons was onder meer algemeen directeur van Stichting Charitas, oprichter en bestuursvoorzitter van Groenhuysen en medeoprichter en bestuurder van de landelijke brancheorganisatie Arcares, nu Actiz.

Verdier heeft haar sporen verdiend als directeur facilitair bedrijf van het Leids Universitair Medisch Centrum. Ook was zij voorzitter Werkbedrijf regio Hollands Midden en lid van de raad van bestuur van het Groene Hart Ziekenhuis.

Vitalis heeft in Eindhoven vier verpleeghuizen en twee revalidatiecentra. Ook biedt Vitalis in Eindhoven verschillende vormen van welzijn en zorg aan senioren in vijf residenties en ruim 19 appartementencomplexen, variërend van thuiszorg tot en met intensieve verpleeghuiszorg. Ook in Heerlen is Vitalis actief.