Gijs de Vries vertrekt als directeur Nederlandse Rode Kruis

Gijs de Vries stopt dit jaar als algemeen directeur van het Nederlandse Rode Kruis. Hij wordt 60 jaar en wil zich in deze nieuwe levensfase, in het verlengde van zijn nevenfunctie als voorzitter van de raad van toezicht van het Erasmus MC, gaan richten op toezichthoudende functies en commissariaten.

Gijs de Vries legt in de loop van 2018 de dagelijkse leiding van het Rode Kruis neer. Dit doet hij op eigen initiatief, schrijft het Nederlandse Rode Kruis in een persverklaring. Zijn besluit is ingegeven door opgedane inzichten destijds tijdens zijn ziekte. Enkele jaren geleden leed De Vries aan lymfklierkanker.

De Vries is algemeen directeur van het Nederlandse Rode Kruis sinds 2014. Daarvoor is hij twee jaar voorzitter raad van toezicht RIBW Arnhem & Veluwe Vallei geweest. Van 2007 tot 2013 werkte hij als managing partner consultancy en lid Raad van Bestuur Ernst & Young. De Vries heeft ooit rechten gestudeerd aan de Universiteit Utrecht, met als Specialisatie ziekenhuiswetenschappen.

Nieuw elan

Inge Brakman, voorzitter van het Nederlandse Rode Kruis: "Gijs heeft het Rode Kruis nieuw elan gegeven. Een organisatie met een scherpere focus op haar kernactiviteiten, met een heldere koers en met meer oog voor zijn vrijwilligers. Hij laat een financieel gezond Rode Kruis achter met een sterke reputatie en een hulpverlening die klaar is voor de toekomst. We zullen zijn innovatiekracht en creativiteit gaan missen."

Het verenigingsbestuur van het Rode Kruis gaat aan de slag met de werving van een opvolger. Gijs de Vries blijft aan totdat deze is benoemd.