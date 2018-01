Icare Verpleging en Verzorging benoemt nieuwe directeur

Gia Wallinga gaat aan de slag als directeur Zorg van Icare Verpleging en Verzorging. Samen met directeur Bedrijfsvoering Dennis van Achthoven vormt zij vanaf 1 februari 2018 de directie van de organisatie.

Wallinga is sinds 1987 werkzaam bij Icare, waarvan de laatste 17 jaar als rayonmanager van de rayons Flevoland en later IJssel-Zwartewater. Volgens de organisatie speelde zij onder meer een belangrijke rol bij de ontwikkeling van excellente zorg en de shared governance-organisatiestructuur. Verder is Wallinga voorzitter van V&VN Verpleegkundigen Maatschappij en Gezondheid. Tot en met 2016 was zij lid van de raad van toezicht van Dimence.

Met de benoeming van Wallinga als directeur Zorg is de directie van Icare weer compleet, schrijft de organisatie. "De komende jaren staan verpleging en verzorging voor grote uitdagingen, die vragen om slagvaardige aansturing vanuit vakinhoudelijk perspectief. De Icare-organisatie is blij en trots dat met Gia iemand is aangesteld die beschikt over grote zorginhoudelijk expertise met een groot netwerk binnen en buiten de organisatie."